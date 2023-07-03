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Внук актера Роберта Де Ниро Леандро умер в возрасте 19 лет

Внук актера Роберта Де Ниро Леандро Де Ниро Родригез скончался в возрасте 19 лет. Об этом сообщила дочь Де Ниро Дрена в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Внук Роберта Де Ниро умер в 19 лет
© drenadeniro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет. Тебя так глубоко любили и ценили, и я желаю, чтобы только любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш», — написала дочь актера в соцсетях.

Она не раскрыла подробности смерти сына.

Дрена — приемная дочь Де Ниро. Ее мать — первая жена артиста, актриса Дайан Эббот. Де Ниро удочерил Дрену после женитьбы на Эббот и дал ей свою фамилию. Биологического отца 55-летняя наследница Де Ниро никогда не видела.

Роберт Де Ниро сообщил в мае 2023 года, что стал отцом в седьмой раз. Отвечая журналисту ET Canada, сказавшему, что у актера шестеро детей, он ответил, что «вообще-то, семь». 6 апреля у него родилась дочь Джиа. Матерью девочки стала инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актер познакомился во время съемок фильма «Стажер» в 2015 году.

Ранее номинированный на «Оскар» продюсер фильма «Выпускник» Лоуренс Турман скончался в возрасте 96 лет.

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