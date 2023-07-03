Внук Роберта Де Ниро умер в 19 лет

«Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет. Тебя так глубоко любили и ценили, и я желаю, чтобы только любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш», — написала дочь актера в соцсетях.