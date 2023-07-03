Пока вы спали: Новые страны для карт "Мир" и взрывы на Украине

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Запад хочет за счет инцидента на ЗАЭС вступить в конфликт на Украине

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Страны Запада, поддерживающие Киев, хотят использовать инцидент на Запорожской АЭС (ЗАЭС) как повод принять непосредственное участие в конфликте на Украине. Такое предположение выдвинул советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

Он заявил, что контрнаступление Украины терпит поражение, и Запад понимает, что правящий режим Киева уже не в состоянии самостоятельно справиться с ситуацией. Поражение Украины после всех приложенных усилий для ее победы — это их поражение. Карчаа считает, что западные политики сейчас готовы пойти на все, даже на ядерный инцидент, который предоставил бы им повод для легализации участия НАТО в конфликте.

Блиновскую оштрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции в 2019 году

В 2019 году основатель проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская уже привлекалась к административной ответственности за нарушения порядка трудоустройства бывшего налогового инспектора. За это правонарушение блогера оштрафовали на 20 тысяч рублей, она признала вину по административному делу, пишет ТАСС.

Уточняется, что Блиновская признала свою вину в том, что нарушила правила найма, наняв в свою команду бывшего налогового инспектора, и выплатила штраф. Адвокат блогера в защите настаивала на том, что Блиновская сделала это неумышленно, в то время допущенное нарушение было быстро устранено.

Россияне отнесли дилогию «Брат» к числу знаковых фильмов поколений X, Y, Z

Дилогия режиссера Алексея Балабанова «Брат» вошла в число культовых фильмов для представителей поколений X, Y и Z. Об этом свидетельствует совместное исследование медиахолдинга «Цифровое Телевидение» и Института современных медиа, пишет ТАСС.

Участников исследования попросили самостоятельно указать топ-3 фильма, сериала и героя, которые они считают знаковыми, культовыми для своего поколения. Наиболее часто повторяющиеся ответы были подсчитаны, и на их основе составили рейтинг.

Россияне поколения X (рожденные с 1963 по 1982 год) и поколения Y (рожденные с 1983 по 1997 год) наиболее часто упоминали фильмы Балабанова «Брат» и «Брат-2». Россияне поколения Z (рожденные с 1998 по 2009 год) поставили на первое место серию фильмов о Гарри Поттере.

В Банке России заявили о намерении вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран

Россияне смогут использовать карты платежной системы «Мир» в пяти-шести новых странах уже в этом году. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в интервью газете «Известия».

Она пояснила, что некоторые страны опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике, но другие готовы сотрудничать. Уже в 2023 году Бакина пообещала расширить список стран, где бы принималась карта «Мир».

СМИ сообщили о взрывах на Украине

В двух областях на юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения граждан.