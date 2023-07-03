Посла США заметили подающей знаки Кремлю

Посол США в России Линн Трейси подавала в сторону Кремля какие-то знаки на балконе дома посла Великобритании в Москве. Об этом свидетельствуют фотографии в распоряжении РИА Новости.

Житель Москвы, сделавший снимки, рассказал агентству, как это происходило. В минувший четверг он проезжал по Кремлевской набережной, в то время как в резиденции посла Великобритании на другом берегу проходил прием. На балконе резиденции он заметил посла США в РФ Линн Трейси. Житель столицы поделился, что женщина периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Он успел сфотографировать ее в этот момент и предоставил снимки РИА Новости.

Мужчина добавил, что в последнее время сильно увлекся международной политикой, поэтому знает, кто занимает пост посла США в России. Именно поэтому он смог впоследствии узнать ее на полученном снимке, а потому и решил передать эти кадры журналистам.

Собеседник агентства затруднился ответить, почему Линн Трейси вела себя подобным образом. Никаких ответных сигналов со стороны Кремля не поступало.