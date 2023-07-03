Посла США заметили подающей знаки Кремлю
Посол США в России Линн Трейси подавала в сторону Кремля какие-то знаки на балконе дома посла Великобритании в Москве. Об этом свидетельствуют фотографии в распоряжении РИА Новости.
Житель Москвы, сделавший снимки, рассказал агентству, как это происходило. В минувший четверг он проезжал по Кремлевской набережной, в то время как в резиденции посла Великобритании на другом берегу проходил прием. На балконе резиденции он заметил посла США в РФ Линн Трейси. Житель столицы поделился, что женщина периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Он успел сфотографировать ее в этот момент и предоставил снимки РИА Новости.
Мужчина добавил, что в последнее время сильно увлекся международной политикой, поэтому знает, кто занимает пост посла США в России. Именно поэтому он смог впоследствии узнать ее на полученном снимке, а потому и решил передать эти кадры журналистам.
Собеседник агентства затруднился ответить, почему Линн Трейси вела себя подобным образом. Никаких ответных сигналов со стороны Кремля не поступало.
Ранее Линн Трейси участвовала при рассмотрении жалобы на продление ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже.