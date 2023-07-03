России грозит миграционный кризис из-за проблем с водой в Средней Азии

«Воды с каждым годом будет все меньше. Усугубятся проблемы в экономике, социальной сфере, агросекторе. Государствам придется больше тратить не на развитие, а на затыкание дыр, предотвращение социального взрыва. Регион постепенно может превратиться в зону бедствия. Понятно, что в таких условиях появятся новые мигранты, многие из них устремятся в Россию», — рассказал «Известиям» Грозин.