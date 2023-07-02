Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством

Украина во времена Советского Союза была самостоятельном государством, в составе которого был Крым. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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— Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН, — сказал он.

Политик также заявил, что Россия «первая покинула Советский Союз, а не Украина», сохраняя за собой Крымский полуостров, передает РИА Новости.

Кроме того, канцлер Германии ответил на вопрос о поставках оружия дальнего действия на Украину. Он отметил, что немецкие власти не хотят, чтобы Киев использовал западное оружие дальнего действия для ударов по России. При этом стоит напомнить, что официальный Берлин не считает Крым, ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими регионами.