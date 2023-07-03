Украине предложили варианты гарантий безопасности без вступления в НАТО

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил стратегии усиления безопасности Украины без вступления страны в НАТО. Об этом он написал в статье для Politico.

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Один из вариантов предоставления гарантий, считает он, может заключаться в переходе НАТО к так называемой «защитной эскалации», когда альянс будет отвечать на удары Вооруженных сил России новыми поставками боеприпасов Украине.

«На саммите НАТО в Вильнюсе альянс мог бы поменяться ролями и дать сигнал российскому руководству, что, например, отныне любой российский обстрел гражданских объектов на Украине приведет к конкретным ответным мерам Запада — от поставок боеприпасов и оружия до поставок более совершенных баллистических или дальнобойных ракет», — подчеркнул немецкий дипломат.

По его мнению, Североатлантический альянс также мог бы предоставить Украине участие в закупках и программах вооружения, учениях, обмене разведданными, участие в заседаниях Совета НАТО в качестве постоянного гостя без права голоса.

Еще одной стратегией, считает дипломат, может стать возможность Украины опираться в своей политике на двусторонние договоренности о безопасности, особенно с США. Такая модель похожа на западную поддержку Израиля.