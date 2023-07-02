Умер бывший президент Сербии Милутинович

Бывший президент Сербии Милан Милутинович скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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Позднее свои соболезнования семье Милутиновича выразил и нынешний президент Сербии Александр Вучич. «С грустью я получил известие о смерти Милана Милутиновича, человека, который преданно, серьезно и с большой отдачей выполнял одни из самых ответственных обязанностей в трудные исторические времена и испытания для нашей страны и народа», — сказал Вучич, которого цитирует РБК.

Милан Милутинович родился в Белграде, окончил там школу и юридический факультет университета, получив степень магистра права. В разные годы он был членом президиума Югославского социалистического союза молодежи, секретарем по идеологии городского комитета Союза коммунистов Белграда, депутатом Федерального парламента Социалистической Федеративной Республики Югославия, возглавлял Министерство образования, науки и спорта Сербии.

В августе 1995-го Милутинович был назначен главой МИД Сербии, а уже в ноябре стал одним из ведущих переговорщиков на мирных переговорах по Боснии в Дейтоне (США) и одним из составителей документа, который впоследствии получил название Дейтонского мирного соглашения и положил конец боевым действиям в Боснии и Герцеговине. На посту министра иностранных дел Милутинович также подписал несколько значимых соглашений с соседней Хорватией, направленных на нормализацию двусторонних отношений.

Милутинович был президентом Сербии с 1997-го по 2002 год. По окончании срока был обвинен Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в причастности к массовым убийствам и депортациях в Косово и Метохии. Виновным он себя не признал.