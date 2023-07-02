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Экс-советник Колина Пауэлла сделал громкое заявление о США

США стали представлять главную угрозу для мировой безопасности. Об этом заявил влиятельный американский политик Ричард Хаас, пишет The New York Times.

Экс-советник Колина Пауэлла сделал громкое заявление о США
© globallookpress.com

Ричард Н. Хаас 20 лет работал президентом американского Совета по международным отношениям – «самой легендарной частной организации Америки, занимающейся международными делами».

Все это время ему постоянно задавали один и тот же вопрос – «что не дает вам спать по ночам?»

«На протяжении многих лет у него не было недостатка в выборе — Россия, Китай, Иран, Северная Корея, изменение климата, международный терроризм, отсутствие продовольственной безопасности, глобальная пандемия», – пишет газета.

Но теперь, уходя в отставку, Хаас пришел к тревожному выводу: самой серьезной опасностью для мира сейчас стали сами Соединенные Штаты».

«Это мы, — с сожалением констатировал он на днях.

По его словам, вместо того, чтобы быть самым надежным якорем в нестабильном мире, Соединенные Штаты стали «самым глубоким источником нестабильности и сомнительным образцом демократии».

Виной этому, по мнению Хааса, внутриполитическая ситуация, из-за которой другие страны не желают равняться на США и считают Вашингтон ненадежным партнером.

Ричард Натан Хаас — американский дипломат, экс-президент Совета по международным отношениям, бывший советник госсекретаря Колина Пауэлла.

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