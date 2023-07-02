Экс-советник Колина Пауэлла сделал громкое заявление о США

США стали представлять главную угрозу для мировой безопасности. Об этом заявил влиятельный американский политик Ричард Хаас, пишет The New York Times.

Ричард Н. Хаас 20 лет работал президентом американского Совета по международным отношениям – «самой легендарной частной организации Америки, занимающейся международными делами».

Все это время ему постоянно задавали один и тот же вопрос – «что не дает вам спать по ночам?»

«На протяжении многих лет у него не было недостатка в выборе — Россия, Китай, Иран, Северная Корея, изменение климата, международный терроризм, отсутствие продовольственной безопасности, глобальная пандемия», – пишет газета.

Но теперь, уходя в отставку, Хаас пришел к тревожному выводу: самой серьезной опасностью для мира сейчас стали сами Соединенные Штаты».

«Это мы, — с сожалением констатировал он на днях.

По его словам, вместо того, чтобы быть самым надежным якорем в нестабильном мире, Соединенные Штаты стали «самым глубоким источником нестабильности и сомнительным образцом демократии».

Виной этому, по мнению Хааса, внутриполитическая ситуация, из-за которой другие страны не желают равняться на США и считают Вашингтон ненадежным партнером.