В Тбилиси отреагировали на санкции Зеленского против Georgian Airways

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «решением против народа Грузии, к сожалению, не первым» санкции президента Украины Владимира Зеленского в отношении Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию и основателя этой авиакомпании Тамаза Гаиашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам Папуашвили, не в первый раз украинские официальные лица обвиняют Грузию в обходе санкций против России, но этот вопрос закрыт недавним визитом международных кураторов санкций из Евросоюза, Великобритании и Америки, которые поблагодарили правительство Грузии.

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По его словам, «власти Украины принимают в отношение Грузии еще более плохие решения». Папуашвили в этой связи напомнил, что Украина не выдает Грузии «преступников – бывших Генпрокурора Зураба Адеишвили и заместителя министра внутренних дел Гию Лорткипанидзе».

«Первый работает там советником Генпрокурора Украины, а второй – замначальника контрразведки. Они скрываются на Украине», – сказал председатель парламента Грузии.

Папуашвили напомнил, что Украина скрывала от Грузии и бывшего президента Михаила Саакашвили.

«Вместо того, чтобы передать нам этих лиц, которые создали в Грузии систему пыток нашего народа, Украина назначила их на высокие посты», – сказал он.



«Поэтому излишне говорить о «теплых чувствах» Украины к Грузии», – отметил Папуашвили.

Со своей стороны, Тамаз Гаиашвили назвал «абсурдными и несправедливыми» санкции против него.

«С 2003 года я не являюсь ни учредителем, ни директором Georgian Airways, я только руковожу службой полетов, – заявил он. – Это политическое решение. В Россию летают компании из Турции, арабских и азиатиских стран, Армении, Азербайджана, Израиля, но Киев не осмеливается их санкционировать».