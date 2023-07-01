Гонконг отметил 26-ю годовщину возвращения под юрисдикцию Китая

Специальный административный район КНР Гонконг в субботу отметил 26-ю годовщину возвращения под юрисдикцию Китая после более чем полуторавекового колониального правления Великобритании.

Как заявил в ходе торжественной церемонии глава администрации Гонконга Джон Ли, он в полной мере уверен в перспективах развития города, однако призвал сохранять бдительность в отношении враждебных сил. "Деструктивные силы используют средства мягкого сопротивления и по-прежнему скрываются в нашем городе. Мы должны сохранять бдительность и занимать активную позицию при обеспечении национальной безопасности, а также в полной и искренней мере реализовать принцип "одна страна - две системы", - указал он.

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Он также отметил, что в результате отмены антиковидных ограничений в экономике Гонконга наблюдаются положительные тенденции. По его словам, за первые пять месяцев этого года город посетили 10 млн туристов. "Мы ожидаем экономический рост в этом году на уровне от 3,5% до 5,5%", - подчеркнул Джон Ли.

В честь памятной даты паромы, трамваи и часть других видов общественного транспорта перевозят жителей Гонконга и туристов бесплатно. Кроме того, крупные торговые сети и рестораны объявили о скидках и других акциях. Галереи искусств и некоторые выставки распространили часть билетов бесплатно или же сделали вход полностью свободным для всех посетителей.

Как сообщила газета South China Morning Post, Дворцовый музей Гонконга, где выставлена коллекция пекинского музея императорского дворца, посетили около 7,6 тыс. гостей. В то же время музей предметов визуальной культуры и современного искусства M+ принял 26 тыс. посетителей. Оба показателя являются рекордными в их истории.

1 июля 1997 года после более чем полуторавекового колониального правления Гонконг вернулся в состав Китая по формуле "одна страна - две системы". С тех пор этот крупный финансовый центр стал специальным административным районом КНР, сохранив на 50 последующих лет (до 2047 года) автономию во всех вопросах, кроме обороны и внешней политики.