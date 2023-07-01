В США раскрыли последствия возможного ввода войск НАТО на Украину

Бывшая член палаты представителей Конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в видеообращении в НАТО на Украину увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией.

Политик также назвала Россию государством с самым большим ядерным потенциалом в мире.

По ее словам, президент США Джо Байден и его администрация говорят о третьей мировой и ядерной войне так, как будто это всего лишь еще один конфликт.

«Опосредованная война c Россией, которая ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться», — добавила она.