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СМИ: попытка мятежа показала, что в мире не хотят ухода Путина с поста

Лидеры ряда стран не хотят резкого ухода Владимира Путина с поста президента России, несмотря на их негативные заявления о главе российского государства. Это продемонстрировала попытка мятежа в РФ, пишет издание Politico, ссылаясь на чиновников из США и других неназванных государств.

Politico: попытка мятежа показала, что ряд стран не хотят ухода Путина с поста
© РИА Новости

«Недавняя попытка мятежа в России доказала, что, неважно, как бы сильно многие мировые лидеры не ненавидели Владимира Путина, они не хотят внезапного смещения российского президента. Нестабильность, которая может последовать, не стоит риска», — сказано в публикации Politico.

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Как отмечает издание, многие страны, от союзников Российской Федерации, таких как Китай, до противников, Соединенных Штатов, взвешивали возможность нестабильности в РФ в случае возможности ухода Путина с поста перед тем, как отреагировать на произошедшие 24 июня события. Например, в Вашингтоне неоднократно заявляли, что не поддерживают смену власти в России, говорится в материале Politico.

Сеймур Херш рассказал об усилении Путина после мятежа Пригожина

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Дело против него было прекращено.

Ранее Лукашенко рассказал о давлении на Пригожина в ходе попытки мятежа.

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