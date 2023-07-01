Politico: попытка мятежа показала, что ряд стран не хотят ухода Путина с поста

Лидеры ряда стран не хотят резкого ухода Владимира Путина с поста президента России, несмотря на их негативные заявления о главе российского государства. Это продемонстрировала попытка мятежа в РФ, пишет издание Politico, ссылаясь на чиновников из США и других неназванных государств.

«Недавняя попытка мятежа в России доказала, что, неважно, как бы сильно многие мировые лидеры не ненавидели Владимира Путина, они не хотят внезапного смещения российского президента. Нестабильность, которая может последовать, не стоит риска», — сказано в публикации Politico.

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Как отмечает издание, многие страны, от союзников Российской Федерации, таких как Китай, до противников, Соединенных Штатов, взвешивали возможность нестабильности в РФ в случае возможности ухода Путина с поста перед тем, как отреагировать на произошедшие 24 июня события. Например, в Вашингтоне неоднократно заявляли, что не поддерживают смену власти в России, говорится в материале Politico.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Дело против него было прекращено.