Обозреватель из Германии Франц Беки заявил, что Украина не оправдала надежд Запада. Об этом он написал в материале для Berliner Zeitung.

Беки уточнил, что западные страны испытывают разочарование, поскольку Украина допустила потерю отправленной ей бронетехники уже через месяц.

«С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование», — рассказал он.

Автор добавил, что поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Берлину «стоила жизней и денег». В 2023 году Германия направила порядка пяти с половиной миллиардов евро для обеспечения военной поддержки страны. Это значительная сумма для Берлина по сравнению с выделенными в 2022 году двумя миллиардами.