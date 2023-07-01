Зеленский уволил глав четырех районов Киева из-за состояния бомбоубежищ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении глав четырех районов Киева. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Уточняется, что с постов сняты руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева — Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский. Помимо этого, уволены руководители еще трех местных администраций — главы Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций.

Ранее Зеленский после проверки бомбоубежищ пообещал кадровые решения. При этом он подчеркнул, что «особенно цинична и позорна» ситуация в городах, которые получают значительные финансовые ресурсы. До этого мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на использование против него и центральных властей шквальной кампании по дискредитации на фоне расследования ситуации с закрытыми бомбоубежищами.