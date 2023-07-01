Глава ЦРУ тайно обсуждал с Зеленским планы Киева по возвращению территорий

Директор ЦРУ США Уильям Бернс недавно тайно приезжал к президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения планов Киева по возвращению территорий. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Как стало известно изданию, поездка состоялась в июне. В ходе визита Бернс встречался с украинским лидером и руководством разведки. Сообщается, что украинские чиновники рассказали главе ЦРУ об «амбициозной стратегии» по возврату территорий, а также о начале переговоров с Россией о прекращении огня к концу года, пишет WP.

По словам собеседника газеты, целью поездки было подтверждение приверженности Вашингтона обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя.