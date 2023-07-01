В США усомнились в шансах Байдена дожить до конца года

Президент США Джо Байден не доживет до конца этого года. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью Натали Брунелл.

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«Старина Байден на пределе своих возможностей», — сказал он.

Макгрегор отметил, что нынешний хозяин Белого дома стал картонной фигурой, которой подсовывают бумажки с речью.

Также он выразил сомнение, что после смерти Байдена вице-президент Камала Харрис сможет возглавить страну, и в США возникнет вакуум власти.