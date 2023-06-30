Норвегия отменила оправдательный приговор сыну экс-главы РЖД по делу о запуске дрона

В AP отметили, что данное решение отменило прошлое, которое приняли в более низшей инстанции. В Верховном суде Норвегии заявили, что «запрет на полеты для граждан РФ включает в том числе и беспилотники» и делает действия Якунина незаконными.

Напомним, что в 2022 году экс-главу РЖД задержали в стране из-за того, что он во время отдыха на своей яхте Firebird снимал с дрона Шпицберген. Якунин заявлял, что не имеет отношения ни к российской разведке, ни к государству РФ и делал снимки только, чтобы поделиться красотой Арктики. Его продержали под стражей больше двух месяцев, затем в декабре 2022 года окружной суд в Тромсе оправдал его.