Лукашенко намерен предложить соседним странам план добрососедства и мира

Минск намерен предложить соседним странам план добрососедства и мира. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

По его мнению, несмотря на поведение политиков соседних стран, белорусские граждане должны жить с ними в хотя бы «худом мире».

«Нашему правительству и МИД следует предложить им план добрососедства и мира. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия», — сказал Лукашенко.