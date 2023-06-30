Лукашенко намерен предложить соседним странам план добрососедства и мира
Минск намерен предложить соседним странам план добрососедства и мира. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
По его мнению, несмотря на поведение политиков соседних стран, белорусские граждане должны жить с ними в хотя бы «худом мире».
«Нашему правительству и МИД следует предложить им план добрососедства и мира. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Минск намерен предложить план добрососедства и мира не из-за страха перед «полками и хоругвиями» соседних стран. Лукашенко назвал их цели «ничтожными», а планы «безумными».
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