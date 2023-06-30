В пригороде Парижа отменили концерт Милен Фармер

Власти отменили концерт французской певицы Милен Фармер, который должен был состояться вечером в пятницу на стадионе Stade de France в парижском пригороде Сен-Дени, из-за угрозы беспорядков. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее информации, решение об отмене "было принято префектурой".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что развлекательные мероприятия и массовые акции будут отменены в коммунах, наиболее затронутых беспорядками.

Диски Фармер, начавшей выступать в 1980-х годах, разошлись тиражом в 30 млн экземпляров. Она лидирует среди французских исполнительниц и по рейтингу в хит-парадах. Более двух десятков песен в ее исполнении занимали первые места.

Более 200 тыс. билетов на ее концертный тур Nevermore 2023 раскупили в первые же восемь часов после поступления в продажу.

Беспорядки в предместьях

Убийство полицейским 17-летнего водителя 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения.

В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты. В ходе беспорядков в ночь на пятницу было задержано 875 участников беспорядков, пострадало 249 полицейских и жандармов. По данным СМИ, среди участников погромов много молодежи, в том числе в возрасте 14-18 лет.