В Китае представили фигурку Кадырова с золотым пистолетом

В Китае представили фигурку главы Чечни Рамзана Кадырова с золотым пистолетом. Об этом написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в личном Telegram-канале.

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Чиновник заявил, что Кадыров пользуется в Китае широкой популярностью, в связи с чем по его образу создали игрушки.

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«Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш Национальный Лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых», — добавил он.