Обзор иноСМИ: план по свержению Лукашенко и как ВС РФ отражают атаки ВСУ
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Тихановская планировала свергнуть Лукашенко во время мятежа Пригожина
В течение нескольких часов в субботу, 24 июня, когда члены ЧВК Вагнера предприняли попытку мятежа, белорусская оппозиция считала, что наступил «день X», пишет The Guardian. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская организовала видеозвонок своего «переходного правительства», наполовину базирующегося в Вильнюсе, наполовину в Варшаве, чтобы начать реализацию плана по свержению Лукашенко. По ее словам, оппозиционеры считали, что из-за событий в России может начаться нестабильность в Белоруссии.
По словам Тихановской, ее команда связалась с белорусским полком, воюющим в составе ВСУ, и подготовила план активизации партизанских групп внутри Белоруссии для «проведения ряда акций, направленных на паралич режима». Бывший министр культуры Белоруссии, а ныне один из лидеров оппозиции Павел Латушко заявил, что оппозиционеры получили много сигналов, что в Белоруссии «люди готовы выйти на улицы». Тихановская заявила, что без президента России Владимира Путина Лукашенко «и дня не протянет».
Китайский бизнес не испугался попытки мятежа в России
Торговля России и Китая за первые пять месяцев 2023 года выросла на 40,7 процента в годовом исчислении и достигла 93,8 миллиарда долларов. Китайские компании после попытки мятежа в России бдительно следят за политической и экономической ситуацией в стране, но неопределенность их не пугает, они стремятся использовать все возможности, появившиеся с уходом западных компаний из РФ, пишет South China Morning Post.
Уильям Лю, менеджер по маркетингу компании-экспортера медицинского оборудования из Гуандуна, считает, что спрос в России будет устойчивым. Даже если ситуация в стране ухудшится, спрос на китайские промышленные товары и медицинские изделия останется неизменным, уверен он. Алиса Лин, экспортер одежды и товаров для дома, также оптимистично оценивает будущее своего бизнеса в РФ благодаря теплым отношениям между Пекином и Москвой. По ее словам, у китайских продавцов открываются большие возможности, пока в России все спокойно.
«Почему мир на грани великого беспорядка»
Американский инвестор Рэй Далио изучил взлеты и падения рынков, экономик и стран за последние 500 лет и пришел к выводу, что три основные силы (долг/деньги, внутренний конфликт и внешний конфликт) проявляются в больших циклах, усиливая друг друга и образуя один «Большой Цикл», по которому можно прогнозировать грядущие события. Об этом он рассказал в своей статье для Time.
По мнению Далио, США сейчас находятся в середине краткосрочного долгового цикла. Такие циклы длятся в среднем семь лет. Нынешняя точка, в которой центральный банк США ужесточил денежно-кредитную политику, чтобы бороться с инфляция, предшествует экономическому спаду, - вероятно, он начнется в течение следующих 18 месяцев. Инвестор считает, что конфликты между США и Китаем обострятся, поскольку внутриполитическая напряженность приведет к усилению агрессивности по отношению к Пекину. Китай и США уже в опасной степени близки к той или иной форме войны, будь то полномасштабная экономическая или, что еще хуже, вооруженный конфликт, предупредил Далио. Есть несколько проблем - Тайвань, кризис вокруг чипов, отношения с Россией.
«Я не хочу сказать, что мы обречены на войну, но я имею в виду, что шансы какой-либо формы крупного конфликта опасно высоки», - заявил он.
ФК показали «свою извращенность» и поддержали ЛГБТ
Многие крупные футбольные клубы выступили в поддержку ЛГБТ и даже изменили свои логотипы в июне, в честь месяца ЛГТБ-прайда, пишет турецкая газета Yeni Safak. Издание заявило, что «Барселона», «Арсенал», «Челси», «Брентфорд», «Вест Хэм Юнайтед» и «Вердер» были в числе клубов, которые «продемонстрировали свою извращенность». Многие болельщики раскритиковали клубы в соцсетях, особенно фанатов разозлило изменение логотипов.
Однако есть и клубы, которые «выступили против навязывания ЛГБТ» и не публиковали посты в честь прайда, - это «Реал Мадрид», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия Дортмунд» и «Тоттенхэм». Кроме того, эти команды поздравили мусульман с празднованием Курбан-Байрама, что «получило высокую оценку в социальных сетях».
«Злой российский «Аллигатор»
Российская армия адаптирована к тактике, используемой украинскими солдатами, пишет Der Spiegel. Издание подчеркивает, что Россия наносит ответный удар на наступление ВСУ оружием с воздуха, в том числе с помощью вертолета Ка-52, известного как «Аллигатор». Он считается одним из лучших ударных вертолетов в мире.
Возле села Малая Токмачка в Запорожской области этим вертолетам удалось повредить три американских Bradley M2. Эксперт по Восточной Европе Густав Грессель заявил, что «Аллигаторы» очень опасны, так как снабжены чувствительными сенсорами и отличным вооружением, включая автоматическую пушку 30-миллиметрового калибра, авиабомбы, управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля». На его борту также находятся шесть противотанковых ракетных комплексов «Вихрь» с управляемыми ракетами 9К121, которые поражают цели на дальности до десяти километров. Дальность стрельбы самоходных установок Gepard, полученных Украиной, составляет пять километров максимум и этого явно недостаточно, подчеркивает Spiegel. Такая же проблема у комплексов Stinger и «Игла», стоящих на вооружении ВСУ.