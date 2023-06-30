Обзор иноСМИ: план по свержению Лукашенко и как ВС РФ отражают атаки ВСУ

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Тихановская планировала свергнуть Лукашенко во время мятежа Пригожина

Видео дня

В течение нескольких часов в субботу, 24 июня, когда члены ЧВК Вагнера предприняли попытку мятежа, белорусская оппозиция считала, что наступил «день X», пишет The Guardian. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская организовала видеозвонок своего «переходного правительства», наполовину базирующегося в Вильнюсе, наполовину в Варшаве, чтобы начать реализацию плана по свержению Лукашенко. По ее словам, оппозиционеры считали, что из-за событий в России может начаться нестабильность в Белоруссии.

По словам Тихановской, ее команда связалась с белорусским полком, воюющим в составе ВСУ, и подготовила план активизации партизанских групп внутри Белоруссии для «проведения ряда акций, направленных на паралич режима». Бывший министр культуры Белоруссии, а ныне один из лидеров оппозиции Павел Латушко заявил, что оппозиционеры получили много сигналов, что в Белоруссии «люди готовы выйти на улицы». Тихановская заявила, что без президента России Владимира Путина Лукашенко «и дня не протянет».

Китайский бизнес не испугался попытки мятежа в России

Торговля России и Китая за первые пять месяцев 2023 года выросла на 40,7 процента в годовом исчислении и достигла 93,8 миллиарда долларов. Китайские компании после попытки мятежа в России бдительно следят за политической и экономической ситуацией в стране, но неопределенность их не пугает, они стремятся использовать все возможности, появившиеся с уходом западных компаний из РФ, пишет South China Morning Post.

Уильям Лю, менеджер по маркетингу компании-экспортера медицинского оборудования из Гуандуна, считает, что спрос в России будет устойчивым. Даже если ситуация в стране ухудшится, спрос на китайские промышленные товары и медицинские изделия останется неизменным, уверен он. Алиса Лин, экспортер одежды и товаров для дома, также оптимистично оценивает будущее своего бизнеса в РФ благодаря теплым отношениям между Пекином и Москвой. По ее словам, у китайских продавцов открываются большие возможности, пока в России все спокойно.

«Почему мир на грани великого беспорядка»

Американский инвестор Рэй Далио изучил взлеты и падения рынков, экономик и стран за последние 500 лет и пришел к выводу, что три основные силы (долг/деньги, внутренний конфликт и внешний конфликт) проявляются в больших циклах, усиливая друг друга и образуя один «Большой Цикл», по которому можно прогнозировать грядущие события. Об этом он рассказал в своей статье для Time.

По мнению Далио, США сейчас находятся в середине краткосрочного долгового цикла. Такие циклы длятся в среднем семь лет. Нынешняя точка, в которой центральный банк США ужесточил денежно-кредитную политику, чтобы бороться с инфляция, предшествует экономическому спаду, - вероятно, он начнется в течение следующих 18 месяцев. Инвестор считает, что конфликты между США и Китаем обострятся, поскольку внутриполитическая напряженность приведет к усилению агрессивности по отношению к Пекину. Китай и США уже в опасной степени близки к той или иной форме войны, будь то полномасштабная экономическая или, что еще хуже, вооруженный конфликт, предупредил Далио. Есть несколько проблем - Тайвань, кризис вокруг чипов, отношения с Россией.

«Я не хочу сказать, что мы обречены на войну, но я имею в виду, что шансы какой-либо формы крупного конфликта опасно высоки», - заявил он.

ФК показали «свою извращенность» и поддержали ЛГБТ

Многие крупные футбольные клубы выступили в поддержку ЛГБТ и даже изменили свои логотипы в июне, в честь месяца ЛГТБ-прайда, пишет турецкая газета Yeni Safak. Издание заявило, что «Барселона», «Арсенал», «Челси», «Брентфорд», «Вест Хэм Юнайтед» и «Вердер» были в числе клубов, которые «продемонстрировали свою извращенность». Многие болельщики раскритиковали клубы в соцсетях, особенно фанатов разозлило изменение логотипов.

Однако есть и клубы, которые «выступили против навязывания ЛГБТ» и не публиковали посты в честь прайда, - это «Реал Мадрид», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия Дортмунд» и «Тоттенхэм». Кроме того, эти команды поздравили мусульман с празднованием Курбан-Байрама, что «получило высокую оценку в социальных сетях».

«Злой российский «Аллигатор»

Российская армия адаптирована к тактике, используемой украинскими солдатами, пишет Der Spiegel. Издание подчеркивает, что Россия наносит ответный удар на наступление ВСУ оружием с воздуха, в том числе с помощью вертолета Ка-52, известного как «Аллигатор». Он считается одним из лучших ударных вертолетов в мире.