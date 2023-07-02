Протестующие совершили покушение на семью французского мэра

Ребенок и жена мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна ранены в ходе протестов. Митингующие напали на семью в доме мэра. Об этом сообщил сам глава города в соцсетях.

«Мой дом подвергся нападению, а моя семья стала жертвой пресассината», — написал Жанбрюн в своем twitter-аккаунте.

Его супруга и один из его детей пострадали в ходе нападения. Он уточнил, что это случилось 1 июля. Мэр добавил, что будет и дальше защищать свою республику, несмотря ни на что.

«Я не отступлю», — заключил Жанбрюн.