В БРИКС отметили бесперспективность обсуждения кризиса на Украине без РФ

Посол по особым поручениям МИД, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев рассказал, что страны БРИКС хорошо осознают отсутствие смысла каких-либо обсуждений урегулирования кризиса на Украине без участия в них Москвы, сообщает РИА Новости.

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Он напомнил, что 25 июня в Копенгагене прошла встреча советников по национальной безопасности, а также политических советников из западных государств, отметив, что на ней обсуждалась тема урегулирования ситуации на Украине. Дипломат назвал это попыткой продвижения ультиматумов, которые предлагает украинский президент Владимир Зеленский, а также линии союзников Киева.

«Всем, в том числе нашим партнерам по БРИКС, понятна бесперспективность подобного обсуждения ситуации на Украине или урегулирования между Украиной и Россией без России», — добавил Князев.