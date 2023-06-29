Вучич выразил надежду на укрепление «исторического союза» с США

Сербия привержена дальнейшему наращиванию сотрудничества с Вашингтоном, заявил в соцсетях президент республики Александр Вучич по случаю празднования в американском посольстве Дня независимости США. Об этом пишет ТАСС.

Вучич пояснил, что Белград по-прежнему привержен миру, а также укреплению партнерства с Соединенными Штатами.

«Уверены, что наш старый исторический союз получит новый импульс в предстоящие годы», - отметил президент Сербии.

Вучич уточнил, что День независимости США является подходящим поводом для того, чтобы вспомнить об универсальных человеческих ценностях, закрепленных в Декларации независимости.

В частности, добавил президент, о равенстве всех людей, неотъемлемых правах на жизнь и свободу, то есть о том, чего в настоящее время лишены сербы в непризнанной республике Косово.

Этот подвод, резюмировал Вучич, он использовал для того, чтобы обратиться к Вашингтону с просьбой вмешаться в конфликт и обеспечить сербскому населению непризнанной республики достойную и мирную жизнь.