Вучич выразил надежду на укрепление «исторического союза» с США
Сербия привержена дальнейшему наращиванию сотрудничества с Вашингтоном, заявил в соцсетях президент республики Александр Вучич по случаю празднования в американском посольстве Дня независимости США. Об этом пишет ТАСС.
Вучич пояснил, что Белград по-прежнему привержен миру, а также укреплению партнерства с Соединенными Штатами.
«Уверены, что наш старый исторический союз получит новый импульс в предстоящие годы», - отметил президент Сербии.
Вучич уточнил, что День независимости США является подходящим поводом для того, чтобы вспомнить об универсальных человеческих ценностях, закрепленных в Декларации независимости.
В частности, добавил президент, о равенстве всех людей, неотъемлемых правах на жизнь и свободу, то есть о том, чего в настоящее время лишены сербы в непризнанной республике Косово.
Этот подвод, резюмировал Вучич, он использовал для того, чтобы обратиться к Вашингтону с просьбой вмешаться в конфликт и обеспечить сербскому населению непризнанной республики достойную и мирную жизнь.
Ранее глава Сербии сообщил, что выдача экс-президента Югославии Слободана Милошевича международному трибуналу была унижением для сербского народа в целом и платой за ошибки.