$87.03+1.4195.11+1.24

МВФ предоставит Украине транш в размере $890 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине второго транша в размере $890 млн в рамках механизма расширенного кредитования (EFE), утверждённого в марте.

МВФ предоставит Украине второй транш объемом $890 млн
© РИА Новости

Об этом говорится на сайте фонда.

Отмечается, что совет директоров МВФ завершил первый обзор данного механизма.

«Итоги первого обзора позволяют руководству немедленно выделить сумму в размере 663,9 млн SDR, равную примерно $890 млн», — говорится в релизе.

Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что Международный валютный фонд уже три раза менял правила кредитования ради Украины.

1