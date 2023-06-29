МВФ предоставит Украине второй транш объемом $890 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине второго транша в размере $890 млн в рамках механизма расширенного кредитования (EFE), утверждённого в марте.

Об этом говорится на сайте фонда.

Отмечается, что совет директоров МВФ завершил первый обзор данного механизма.

«Итоги первого обзора позволяют руководству немедленно выделить сумму в размере 663,9 млн SDR, равную примерно $890 млн», — говорится в релизе.