МВФ предоставит Украине второй транш объемом $890 млн

МВФ предоставит Украине транш в размере $890 млн
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине второго транша в размере $890 млн в рамках механизма расширенного кредитования (EFE), утверждённого в марте.
Об этом говорится на сайте фонда.
Отмечается, что совет директоров МВФ завершил первый обзор данного механизма.
«Итоги первого обзора позволяют руководству немедленно выделить сумму в размере 663,9 млн SDR, равную примерно $890 млн», — говорится в релизе.
Ранее исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что Международный валютный фонд уже три раза менял правила кредитования ради Украины.