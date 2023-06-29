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Зеленский провел встречу по последствиям разрушения Каховской ГЭС с участием Греты Тунберг

Глава Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с членами международной рабочей группы по поводу возможных экологических последствий военного конфликта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на офис президента.

Грета Тунберг приехала в Киев
© globallookpress.com

В офисе пояснили, что в мероприятии приняли участие экоактивистка Грета Тунберг, бывший глава МИД Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Хейди Хаутала, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

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Участники встречи обсудили последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС, а также влияние активных военных действий на экологическую систему Украины в целом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США все еще проводят расследование обстоятельств подрыва КГЭС.

По ее словам, в Вашингтоне полагают, что несмотря на то, что у России не было оснований для подрыва дамбы, она якобы «несет конечную ответственность» за произошедшую катастрофу.

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