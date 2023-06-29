Грета Тунберг приехала в Киев

Глава Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с членами международной рабочей группы по поводу возможных экологических последствий военного конфликта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на офис президента.

В офисе пояснили, что в мероприятии приняли участие экоактивистка Грета Тунберг, бывший глава МИД Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Хейди Хаутала, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

Участники встречи обсудили последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС, а также влияние активных военных действий на экологическую систему Украины в целом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США все еще проводят расследование обстоятельств подрыва КГЭС.