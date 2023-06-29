МАГАТЭ высказалось о ситуации на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) относительно стабильная. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

© Lenta.ru

По его словам, в рамках визита на ЗАЭС он увидел меры, которые были приняты для удержания и сохранения доступной воды. При этом Гросси уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в данном районе вызывает обеспокоенность.

«Но есть другие вопросы, которые связаны с контрнаступлением [Украины]. Станция расположена посередине передней линии фронта. Поэтому я не менее обеспокоен, [чем раньше]», — отметил он.

15 июня глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС. После этого Гросси рассказал об обстановке на станции. Он отмечал, что МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки происходящего. Гросси пообещал следить за ЗАЭС, «чтобы избежать ядерного инцидента».