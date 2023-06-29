В МАГАТЭ заявили о влиянии контрнаступления Украины на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается относительно стабильной после разрушения плотины Каховской ГЭС, однако контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе вызывает обеспокоенность. Об этом сообщает ТАСС.

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Он отметил, что в рамках визита на ЗАЭС увидел, что были приняты меры для удержания и сохранения доступной воды для охлаждения станции.

«Я могу подтвердить, что в этом плане сейчас ситуация относительно стабильная. Но есть другие вопросы, которые связаны с контрнаступлением [Украины]. Станция расположена посередине передней линии фронта. Поэтому я не менее обеспокоен, [чем раньше]», — заявил Гросси.

До этого глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что если на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произойдет взрыв, его последствия не затронут Киев.

Он указал, что в случае взрыва жители Украины должны соблюдать рекомендации, которые привязаны к конкретному региону и радиационному мониторингу.