«Острая ситуация»: эксперт о протестах во Франции

Ситуация во Франция острая: мы видим поджоги, схватки протестующих с полицией, есть раненые. Но, к сожалению, подобное уже стало обычным явлением в пригородах крупных французских агломераций, так называемых "трудных" кварталах Парижа, Лиона, Марселя и других городов. Там в основном проживают представители эмигрантских слоев населения, это по большей части французы арабского происхождения, чьи предки еще в 50-х - 60-х годах прошлого века переехали в страну из бывших французских колоний. Все попытки улучшить ситуацию в этих "трудных" кварталах, которые предпринимались на протяжении многих десятилетий, не увенчались успехом. Там безработица среди молодежи в несколько раз превышает средний показатель по стране, там орудуют этнические банды, дилеры, там много наркоманов и так далее. Картина неприятная.

Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН