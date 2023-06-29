«Острая ситуация»: эксперт о протестах во Франции
Политолог, ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с Рамблером оценил новую волну протестов во Франции, а также рассказал о глубинных причинах регулярных массовых беспорядков в стране с участием мигрантов и их потомков.
Утром 27 июня в Нантере, восточном пригороде Парижа, один из сотрудников полиции выстрелил в 17-летнего подростка, который находился за рулем остановленного ими автомобиля. По версии властей, юноша отказался выйти из машины и нажал на газ. В отношении полицейского было возбуждено дело об умышленном убийстве, он был взят под стражу. Вечером того же дня в Нантере прошла акция протеста, которая переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие жги мусорные баки и автомобили, забрасывали полицейских петардами, камнями и бутылками. Полиция применила слезоточивый газ. Беспорядки распространились и на другие регионы, они продолжаются второй день.
Ситуация во Франция острая: мы видим поджоги, схватки протестующих с полицией, есть раненые. Но, к сожалению, подобное уже стало обычным явлением в пригородах крупных французских агломераций, так называемых "трудных" кварталах Парижа, Лиона, Марселя и других городов. Там в основном проживают представители эмигрантских слоев населения, это по большей части французы арабского происхождения, чьи предки еще в 50-х - 60-х годах прошлого века переехали в страну из бывших французских колоний. Все попытки улучшить ситуацию в этих "трудных" кварталах, которые предпринимались на протяжении многих десятилетий, не увенчались успехом. Там безработица среди молодежи в несколько раз превышает средний показатель по стране, там орудуют этнические банды, дилеры, там много наркоманов и так далее. Картина неприятная.Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН
Массовые протесты во Франции эксперт назвал следствием проблем с интеграцией иммигрантов.
"Молодые люди, представляющие эти слои населения, имеют французский паспорт, но они мало рифмуются с французскими ценностями. Они живут по своим правилам", — отметил Федоров.
Во Франции иммигранты и их потомки недовольны своим социальным и экономическим положением, а власти страны им не предлагают им путей выхода из сложившейся ситуации, отметил специалист.
"Поэтому любой раздражитель, любой несчастный случай вызывает бунт и подливает масла в тлеющий огонь недовольства", — сказал он.
Требования митингующих связаны с объективным расследованием убийства полицейским 17-летнено подростка, отметил политолог.
"Призывов свергнуть [президента Франции Эммануэля] Макрона там нет. Все-таки это глава Французской республики, и обвинять его в том, что застрелили молодого человека, было бы неправильно. Поэтому я не думаю, что дальше эти протесты пойдут по нарастающей. Мы уже видели и акции "желтых жилетов", мы видели протесты против пенсионной реформы. Сейчас вряд ли произойдет какой-то социальный взрыв, способный поставить страну на грань политического кризиса. Полагаю, что до этого не дойдет, постепенно власти сумеют успокоить взбунтовавшиеся слои населения", — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, что власти Франции привлекут 40 тысяч жандармов и полицейских для предотвращения беспорядков и погромов на улицах городов страны.