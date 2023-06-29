Британия призвала НАТО упростить процедуру членства для Украины

По его словам, у Швеции и Финляндии не было ничего из плана действий по вступлению в альянс, что ставит закономерный вопрос о том, должны ли в Вильнюсе пропустить данные процедуры и заявить, что у Киева должна быть возможность присоединиться к НАТО.