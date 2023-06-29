Глава Минюста Эстонии отреагировал на призыв снести собор Невского в Таллине
Министр юстиции Эстонии не увидел признаков разжигания религиозной ненависти в призыве снести православный собор Александра Невского в Таллине. Как сообщает местное издание ERR, об этом заявил министр юстиции Калле Лаанет.
Ранее подобную инициативу высказал депутат парламента Марио Кадастик. Он предложил «убрать» этот собор из столицы Эстонии. Его высказывания не понравились другому депутату — Александру Чаплыгину. Он обратился в Минюст с требованием проверить слова Кадастика на предмет разжигания розни и ненависти.
«В публикации Кадастика нет призыва к ненависти, насилию или дискриминации в зависимости от чьей-либо национальности или вероисповедания», — заявил Лаанет.
При этом он заявил, что решение о возможном возбуждении уголовного дела принимает не он, а прокуратура или следователи. Хотя сам Лаанет не знает, «какое нарушение закона может быть» в заявлении Кадастика.