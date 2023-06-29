Глава Минюста Эстонии отреагировал на призыв снести собор Невского в Таллине

Министр юстиции Эстонии не увидел признаков разжигания религиозной ненависти в призыве снести православный собор Александра Невского в Таллине. Как сообщает местное издание ERR, об этом заявил министр юстиции Калле Лаанет.

© Wikipedia COmmons

Ранее подобную инициативу высказал депутат парламента Марио Кадастик. Он предложил «убрать» этот собор из столицы Эстонии. Его высказывания не понравились другому депутату — Александру Чаплыгину. Он обратился в Минюст с требованием проверить слова Кадастика на предмет разжигания розни и ненависти.

«В публикации Кадастика нет призыва к ненависти, насилию или дискриминации в зависимости от чьей-либо национальности или вероисповедания», — заявил Лаанет.