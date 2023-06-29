Обзор иноСМИ: экстренное совещание Макрона и отказ Пентагона от новых F-35

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Глава сил НАТО в Европе заявил об отсутствии успехов ВСУ

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Командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи «в частном порядке» заявил, что украинское наступление не продемонстрировало успехов, сообщает Financial Times. Генерал отметил, что у ВСУ возникли проблемы из-за российской обороны и «преимущества массы» РФ.

Высокопоставленный европейский дипломат заявил FT, что от исхода наступления ВСУ будут зависеть финансирование, поддержка и политическое участие западных стран. Он подчеркнул, что мирные переговоры приближаются, «нравится нам это или нет».

Макрон созвал экстренное совещание из-за погромов

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное межведомственное совещание из-за продолжающихся в стране погромов, сообщает BFM TV. Макрон осудил «сцены насилия против республики и ее институтов», подчеркнув, что им нет оправдания. Президент решить провести совещание после ночи погромов в рабочих кварталах, которые привели к нескольким пожарам.

Погромы начались после убийства полицией 17-летнего подростка Нахеля. Это произошло в Нантере, одном из крупнейших пригородов Парижа. Подросток, ехавший за рулем, был застрелен после отказа подчиниться полиции во время проверки соблюдения ПДД. Стрелявшего полицейского арестовали по делу об умышленном убийстве. Погромам подверглись полицейский участок, школы и ратуши, десятки полицейских автомобилей были сожжены. Макрон назвал гибель Нахеля «необъяснимой и непростительной».

Пентагон обсуждает отказ от поставки 80 истребителей F-35

Минобороны США может заблокировать поставки армии более 80 истребителей F-35: Пентагон отказывается принимать новые самолеты до тех пор, пока не будут завершены испытания обновленных технологий. Об этом сообщает Defense One.

По словам представителя управления Пентагона по программе F-35 Расса Гомера, поставки могут задержаться как минимум до декабря 2023-го, самое позднее - до апреля 2024 года. Пентагон обновляет несколько технологий в своем парке F-35. Но прежде чем флот сможет получить истребители с обновлениями, самолеты должны получить набор усовершенствований аппаратного и программного обеспечения - Technology Refresh 3 или TR-3, который уже отстает от графика на год. Начиная с конца лета 2023-го, самолеты F-35, сходящие с конвейера с оборудованием TR-3, не будут приниматься до тех пор, пока не будет подтверждена их боеспособность, подчеркнул Гомер. Производитель - Lockheed Martin - должен обеспечить безопасное и надежное хранение этих самолетов. Срыв поставок означает сокращение возможностей ВВС США, заявил журналистам Дуг Бирки, эксперт по аэрокосмическим исследованиям.

National Geographic уволит последних штатных авторов

Базирующийся в Вашингтоне журнал National Geographic, пишущий о науке и мире природы в течение 135 лет, уволил своих последних штатных авторов. Как пишет The Washington Post, сокращения затронули 19 авторов редакции.

С этого момента статьи для National Geographic будут писать фрилансеры или составлять редакторы. Эти увольнения - вторые за последние девять месяцев и четвертые с тех пор, как в 2015 году началась серия смен владельцев журнала. В сентябре The Walt Disney Company, владеющая National Geographic, уволила шестерых главных редакторов в ходе реорганизации редакционной деятельности журнала. The Washington Post отмечает, что журнал при этом остается одним из самых читаемых в США - к концу 2022 года он имел около 1,8 миллиона подписчиков.

Больше трети американцев пострадали из-за смога от пожаров в Канаде

Более трети населения США было предупреждено об ухудшении качества воздуха на территории от Среднего Запада до Восточного побережья, так как дым от лесных пожаров в Канаде распространяется по территории Соединенных Штатов, сообщает CNN. По оценкам чиновников, более 120 миллионов американцев находятся под угрозой, а самые большие проблемы со смогом сосредоточены в городских районах Чикаго, Кливленда, Детройта и Индианаполиса.