Британская королевская семья начала экономить на отоплении

Стремительный рост инфляции ударил по финансам британской королевской семьи, вызвав рост расходов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Король Карл III приказал отключить отопление в королевских резиденциях - не только ради экономии, но и ради экологии.

В ежегодном отчете, где подробно описываются расходы и доходы королевской семьи, отмечается, что Карл III приказал понизить температуру в помещениях до плюс 19 градусов, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

Королевский казначей Майкл Стивенс отметил, что решение было принято на фоне роста инфляционного давления, которое привело к значительному подорожанию многих товаров и услуг, в частности, в отношении стоимости топлива и энергии.

Reuters отмечает, что 2022 год был одним из самых загруженных для королевской семьи за последние поколения: в июне состоялось празднование 70-летнего правления королевы Елизаветы II, за которым последовала ее смерть в сентябре и коронация Карла III в мае.

В отчете говорится, что королевская семья потратила 1,6 миллиона фунтов стерлингов (два миллиона долларов) на похороны королевы и связанные с ними мероприятия.

В целом в 2022 году королевские расходы выросли на пять процентов - до 107,5 миллиона фунтов стерлингов.