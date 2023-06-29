В Берлине напали на штаб-квартиру Rammstein
Активисты напали на штаб-квартиру Rammstein в Берлине и назвали рокеров "преступниками".
Как сообщает Bild, ответственность за случившееся взяла на себя одна из леворадикальных группировок. Они указали, что совершили нападение на офис в знак солидарности с женщинами, обвинившими лидера Rammstein Тилля Линдеманна в домогательствах.
Музыканты пока не отреагировали на случившееся.
Весной поклонница группы Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в опаивании алкоголем и домогательствах. Затем еще несколько женщин обвинили Линдеманна в домогательствах, после чего прокуратура начала проверку в его отношении по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.
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