В Берлине напали на штаб-квартиру Rammstein

Активисты напали на штаб-квартиру Rammstein в Берлине и назвали рокеров "преступниками".

Как сообщает Bild, ответственность за случившееся взяла на себя одна из леворадикальных группировок. Они указали, что совершили нападение на офис в знак солидарности с женщинами, обвинившими лидера Rammstein Тилля Линдеманна в домогательствах.

Музыканты пока не отреагировали на случившееся.

Весной поклонница группы Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в опаивании алкоголем и домогательствах. Затем еще несколько женщин обвинили Линдеманна в домогательствах, после чего прокуратура начала проверку в его отношении по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.