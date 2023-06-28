Эрдоган назвал неприемлемой демонстрацию РПК в Швеции

Демонстрация запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции является неприемлемой для Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Эрдоган и Шольц обсудили вооруженный мятеж в России, а также вопрос о членстве Швеции в НАТО.

По словам турецкого лидера, хотя Швеция предприняла шаги в правильном направлении, особенно изменение антитеррористического законодательства, сторонники PПK в стране все еще свободно могут проводить демонстрации, восхвалять и финансировать терроризм, передает РИА «Новости».

Подобная ситуация для Турции неприемлема.