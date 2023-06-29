Во Франции призвали ввести режим ЧП после ночных погромов

Лидер правоцентристской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти призвал власти Франции ввести чрезвычайное положение после ночных погромов из-за убийства полицейским 17-летнего водителя. Об этом он заявил в четверг в Twitter.

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"Я призываю безотлагательно ввести чрезвычайное положение повсюду, где произошли инциденты, - написал он. - Покой и порядок должны быть восстановлены срочно на всей территории страны. Выражаю полную поддержку силам правопорядка!"

Он подчеркнул, что группы хулиганов пытались "убить полицейских" и нападали на чужие дома, а также на комиссариаты и мэрии. По мнению Сьотти, стоимость нанесенного ущерба будет исчисляться в миллионах евро.

Беспорядки начались после того, как 27 июня полицейский патруль во время проверки на дорогах в Нантере попытался остановить автомобиль. 17-летний водитель отказался подчиниться требованиям и нажал на газ. Тогда правоохранитель выстрелил в него, убив на месте.