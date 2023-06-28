Украинский бизнесмен Фирташ стал дипломатом, чтобы избежать экстрадиции

Белоруссия предоставила украинскому предпринимателю Дмитрию Фирташу дипломатический статус, чтобы помочь ему избежать экстрадиции из Вены в США. Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW) на основании полученного журналистами решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня.

В документе указано, что Фирташ является сотрудником «Организации Объединенных Наций по промышленному развитию» (UNIDO) с июня 2021 года, однако в министерстве юстиции Австрии заявили, что он не был аккредитован должным образом, и потому не обладает дипломатическими привилегиями.

После того, как в минюсте выразили такую позицию, дело было направлено на новое рассмотрение, но Высший земельный суд обязал суд первой инстанции вынести решение относительно дипломатического иммунитета Фирташа без учета мнения Минюста.