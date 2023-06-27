Самолет, который связывают с Пригожиным, вылетел в сторону Москвы

Самолет бизнес-класса Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, по данным СМИ, летает глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вылетел из Минска и направляется в сторону Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

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В настоящее время, по данным сервиса, за ним следят свыше 3 тыс. пользователей.

По состоянию на 23:30 мск он летел у границы Смоленской и Московской областей.