Самолет, который связывают с Пригожиным, вылетел в сторону Москвы

Самолет, который связывают с Пригожиным, вылетел из Минска в сторону Москвы
Самолет бизнес-класса Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, по данным СМИ, летает глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вылетел из Минска и направляется в сторону Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.
В настоящее время, по данным сервиса, за ним следят свыше 3 тыс. пользователей.
По состоянию на 23:30 мск он летел у границы Смоленской и Московской областей.
Напомним, что о вероятной принадлежности самолета заявили в 2019 году власти США. Изначально он был зарегистрирован на острове Мэн, в дальнейшем владелец воздушного судна сменил регистрацию борта на российскую.
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