СМИ: в Запорожье прогремели взрывы

В городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье, который режим Зеленского хочет переименовать, прозвучал громкий объёмный взрыв», - уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Позже политик добавил, что, по уточненным данным, в ближайшем пригороде Запорожья прозвучало не менее пяти взрывов. В самом областном центре были слышны два взрыва.

Ранее сообщалось, что промежутке с 21.37 по 21.41 (совпадает с мск) в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины сработали сирены воздушной тревоги.