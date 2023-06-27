Трамп предположил, что Байдена «контролирует» Китай
Экс-президент США Дональд Трамп предположил в ходе выступления в штате Нью-Гемпшир, что действующего американского лидера Джо Байдена контролирует Китай. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Китай якобы создал, либо планирует создать на Кубе постоянную военную базу. В МИД КНР эту информацию опровергли.
Трамп подчеркнул, что Байден не предпринимает никаких действий к тому, чтобы не допустить военную экспансию Китая на остров.
По его мнению, бездействие президента США обусловлено тем, что глава государства «скомпрометирован. Китай владеет им».
В случае победы на выборах, резюмировал Трамп, он в обязательном порядке потребует от Пекина в течение 48 часов закрыть кубинскую базу и вывезти с нее все оборудование.
Напомним, что Дональд Трамп постоянно позволяет себе резкие высказывания в адрес действующей администрации. Так, 10 апреля политик сообщил, что избавление от Байдена позволит державе решить ряд ключевых проблем.