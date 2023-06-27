Лукашенко рассказал о поиске выхода на Пригожина

«Надо было еще эти телефоны найти... Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он (Путин — прим. «Ленты.ру») говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом», — рассказал глава государства.