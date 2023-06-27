Reuters: все живые президенты США, кроме Трампа, оказались потомками рабовладельцев

Чтобы проследить родословную политической элиты, Reuters рассматривало только свидетельства рабовладения, выпущенные после официального основания США. Журналисты также ограничили свои исследования прямыми потомками современной элиты, «вместо того чтобы строить разросшиеся родословные, включающие дальних родственников».

По данным агентства, не менее ста членов Конгресса из 536 являются прямыми потомками рабовладельцев (восемь процентов демократов в Конгрессе и 28 процентов республиканцев). В группу потомков рабовладельцев входят сенаторы-республиканцы Митч МакКоннелл, Линдси Грэм, Том Коттон и Джеймс Лэнкфорд, а также демократы Элизабет Уоррен, Тэмми Дакворт, Джин Шахин и Мэгги Хассан.

Кроме того, губернаторы 11 из 50 штатов США (по состоянию на 2022 год) были потомками рабовладельцев, как и двое судей Верховного суда США.

23 процента участников опроса, проведенного Reuters, заявили, что знание того, что предки кандидата порабощали людей, снизит вероятность голосования за него. По их мнению, потомки рабовладельцев должны выплатить репарации.

Профессор Гарвардского университета Генри Луис Гейтс-младший заявил, что Исследование Reuters показывает, насколько тесно Америка по-прежнему связана с институтом рабства, в том числе через «людей, которые принимают законы».