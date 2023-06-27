WSJ рассказала о деградации среди руководителей компаний Кремниевой долины

Газета The Wall Street Journal рассказала о деградации среди руководителей компаний Кремниевой долины в США. В своей новой публикации она утверждает, что многие из них используют наркотики.

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По данным газеты, бизнесмен Илон Маск принимает кетамин, а бывший президент Alphabet (материнская компания Google) Сергей Брин порой использует галлюциногенные грибы. Кроме того, руководство венчурной компании Founders Fund, известной своими крупными инвестициями в SpaceX Маска, устраивали вечеринки с использованием психоделиков.

Издание утверждает, что потребление наркотиков среди представителей IT-индустрии перестало быть просто частью шумных и богатых вечеринок. Сейчас для Кремниевой долины это скорее часть корпоративной культуры.