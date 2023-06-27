WSJ рассказала о деградации среди руководителей компаний Кремниевой долины
Газета The Wall Street Journal рассказала о деградации среди руководителей компаний Кремниевой долины в США. В своей новой публикации она утверждает, что многие из них используют наркотики.
По данным газеты, бизнесмен Илон Маск принимает кетамин, а бывший президент Alphabet (материнская компания Google) Сергей Брин порой использует галлюциногенные грибы. Кроме того, руководство венчурной компании Founders Fund, известной своими крупными инвестициями в SpaceX Маска, устраивали вечеринки с использованием психоделиков.
Издание утверждает, что потребление наркотиков среди представителей IT-индустрии перестало быть просто частью шумных и богатых вечеринок. Сейчас для Кремниевой долины это скорее часть корпоративной культуры.
Отметим, что это уже не первая информация о том, что в Кремниевой долины популярно употребление наркотиков. Ранее СМИ уже сообщали, что в прошлые годы среди местных стартаперов стал популярен прием микродоз наркотиков. Это даже становилось предметом осуждения общественности.