Умер актер фильма "Титаник" Лью Палтер

Американский актер Лью Палтер, сыгравший богатейшего предпринимателя Исидора Штрауса в фильме "Титаник", умер в возрасте 94 лет. Этот бизнесмен является прадедом жены президента и основателя OceanGate Expeditions Стоктона Раша, погибшего в июне во время спуска к обломкам лайнера, сообщил портал Deadline.

© Кадр из фильма «Титаник»

По его информации, он умер от рака легких в своем доме в Лос-Анджелесе. Роль Штрауса в картине Джеймса Кэмерона о лайнере принесла ему наибольшую известность.

Как отмечает портал, Штраус, один из богатейших людей и владелец крупной сети магазинов, вместе с женой стали известны своей трагической историей любви: пара отказалась сесть в спасательную шлюпку и погибла на лайнере. Художественная версия истории Штраусов была запечатлена Кэмероном, который в своем фильме создал кадр с пожилой парой, лежащей в постели, когда вода уже заливает каюту.

Ранее газета The New York Times сообщила, что праправнучка Штраусов была женой президента и основателя OceanGate Expeditions - компании, неоднократно устраивавшей спуски к обломкам "Титаника". Раш погиб в июне на батискафе "Титан", доставлявшем туристов к месту гибели лайнера - по предварительной версии экспертов, батискаф был разрушен в результате имплозии, то есть его моментально раздавило под воздействием толщи воды.