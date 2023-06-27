Умер актер фильма "Титаник" Лью Палтер
Американский актер Лью Палтер, сыгравший богатейшего предпринимателя Исидора Штрауса в фильме "Титаник", умер в возрасте 94 лет. Этот бизнесмен является прадедом жены президента и основателя OceanGate Expeditions Стоктона Раша, погибшего в июне во время спуска к обломкам лайнера, сообщил портал Deadline.
По его информации, он умер от рака легких в своем доме в Лос-Анджелесе. Роль Штрауса в картине Джеймса Кэмерона о лайнере принесла ему наибольшую известность.
Как отмечает портал, Штраус, один из богатейших людей и владелец крупной сети магазинов, вместе с женой стали известны своей трагической историей любви: пара отказалась сесть в спасательную шлюпку и погибла на лайнере. Художественная версия истории Штраусов была запечатлена Кэмероном, который в своем фильме создал кадр с пожилой парой, лежащей в постели, когда вода уже заливает каюту.
Ранее газета The New York Times сообщила, что праправнучка Штраусов была женой президента и основателя OceanGate Expeditions - компании, неоднократно устраивавшей спуски к обломкам "Титаника". Раш погиб в июне на батискафе "Титан", доставлявшем туристов к месту гибели лайнера - по предварительной версии экспертов, батискаф был разрушен в результате имплозии, то есть его моментально раздавило под воздействием толщи воды.
Лайнер "Титаник" отправился в свой единственный рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись. В 1997 году на экраны вышел одноименный фильм Кэмерона, который был удостоен 11 наград "Оскар". Кэмерон, работая над картиной, совершил 12 погружений к обломкам лайнера на российских батискафах "Мир-1" и "Мир-2".