Умер актер из "Санта-Барбары" Николас Костер

Костер играл Лайонела Локриджа в "Санта-Барбаре", Джо Морриса в "Далласе", Роберта Делани в "Другом мире". Плюс на его счету "Третья планета от Солнца", "Одна жизнь, чтобы жить", "Маленькие прелестницы" и еще порядка 170 проектов.

Костер родился в 1933 году в Лондоне в семье американки и новозеландца, который был морским пехотинцем и театральным критиком. Вырос Николас в США, в Калифорнии. Вернулся в Англию - изучать актерское мастерство в столичной Королевской академии драматического искусства. После играл на сцене и в Лондоне, и на Бродвее. На экране дебютировал в 1953-м.