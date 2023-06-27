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Лукашенко вручил высшему офицерскому составу Белоруссии генеральские погоны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник вручил генеральские погоны ряду представителей высшего офицерского состава страны.

Лукашенко вручил высшему офицерскому составу Белоруссии генеральские погоны
© РИА Новости

В частности, как сообщает в Telegram-канале агентство БелТА, погоны генерал-майора вручены командующему ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрею Лукьяновичу, первому заместителю начальника тыла ВС, начальнику штаба тыла Александру Мосолову и председателю Государственного пограничного комитета Константину Молостову.

Лукашенко также вручил погоны генерал-майора милиции начальнику УВД Гомельского облисполкома Александру Шастайло, погоны генерал-майора юстиции - начальнику УСК по Витебской области Александру Гуцко, классный чин государственного советника юстиции 3-го класса - прокурору Гродненской области Александру Жукову.

Как сообщал ранее Telegram-канал "Пул первого", на мероприятии присутствует руководство военных и силовых структур, спецпоздразделений, а также руководители СМИ, политологи и журналисты.