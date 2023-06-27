Лукашенко вручил высшему офицерскому составу Белоруссии генеральские погоны

В частности, как сообщает в Telegram-канале агентство БелТА, погоны генерал-майора вручены командующему ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрею Лукьяновичу, первому заместителю начальника тыла ВС, начальнику штаба тыла Александру Мосолову и председателю Государственного пограничного комитета Константину Молостову.

Лукашенко также вручил погоны генерал-майора милиции начальнику УВД Гомельского облисполкома Александру Шастайло, погоны генерал-майора юстиции - начальнику УСК по Витебской области Александру Гуцко, классный чин государственного советника юстиции 3-го класса - прокурору Гродненской области Александру Жукову .

Как сообщал ранее Telegram-канал "Пул первого", на мероприятии присутствует руководство военных и силовых структур, спецпоздразделений, а также руководители СМИ, политологи и журналисты.