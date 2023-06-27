К Зеленскому обратились с петицией о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией

Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Белоруссией из-за ее сотрудничества с Россией, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте украинского лидера.

"Обращаемся к вам с просьбой разорвать дипломатические отношения с Республикой Беларусь <...>. Одной из главных причин этого призыва является активная поддержка и сотрудничество властей Белоруссии с Российской Федерацией. Это сотрудничество не только усиливает политические и экономические связи между двумя странами, но и создает угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции считает, что разрыв дипотношений станет "сильным политическим шагом", а также сигналом для стран-партнеров.

Петиция была зарегистрирована 26 июня, к утру вторника ее поддержали 842 человека. Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

В марте 2022 года Белоруссия выслала большинство украинских дипломатов, аналогичный шаг предпринял и Киев. По данным КГБ Белоруссии, из 19 дипломатов украинского посольства восемь работали в спецслужбах. Украинское посольство в Минске продолжило работу в формате "один плюс четыре", то есть посол и четыре сотрудника. 22 июня Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима, не назначив преемника.