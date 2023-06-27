Пока вы спали: сигнал Путина Западу в обращении и новый вид мошенничества

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В Госдуме рассказали о четком сигнале Западу в обращении Путина

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Российский лидер Владимир Путин в своем видеообращении 26 июня отправил западным странам сигнал о российском обществе, сообщает «Лента.ру».

Как считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, президент в своем послании дал понять, что российское общество монолитно, и никакие попытки внутреннего мятежа не помешают проведению спецоперации.

Как отметил парламентарий, любые попытки госпереворота обречены на неудачу, поскольку встречают отторжение среди россиян.

Обращение Путина к россиянам было посвящено мятежу частной военной компании «Вагнер» 24 июня. Глава государства высказался о будущем ЧВК, целях мятежа и попытках врагов России внести смуту.

В России захотели отменить НДФЛ для одной категории граждан

В Госдуме хотят добиться отмены налога на доходы физических лиц для россиян, которые зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на проект закона.

Инициатива принадлежит депутатам от ЛДПР. Документ внесут на рассмотрение 27 июня. Поправки позволят установить для граждан, чей ежемесячный заработок не превышает 30 тысяч рублей, нулевую ставку НДФЛ.

Как считают парламентарии, благодаря этому россияне с низким уровнем зарплат смогут повысить качество своей жизни, поскольку им удастся сохранить больше средств.

Маск прокомментировал мысль об «американизации» конфликта на Украине

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал предположение предпринимателя из Америки Дэвида Сакса о том, что в США могут начать призывать к «американизации» конфликта вокруг Украины в случае уничтожения Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.

Сакс заявил, что американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение резолюцию, в которой в том числе говорится о гарантиях со стороны стран, входящих в Североатлантический альянс для Киева в случае «уничтожения ядерного объекта на Украине». Как указал бизнесмен, после этого в бывшей советской республике начали заявлять о якобы планах Москвы «взорвать Запорожскую АЭС».

Сакс считает, что в случае уничтожения станции будет неизвестно наверняка, кто за этим стоит, но журналисты «рефлекторно обвинят в этом Россию».

«Тревожно», — написал Маск в ответ на публикацию.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне мятежа

На фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мошенники организовали сборы донатов якобы в поддержку мятежников, сообщает «Лента.ру».

Также распространялись фишинговые ссылки, переходя по которым на смартфоны устанавливалось приложение, позволяющее аферистам пользоваться банковскими приложениями пострадавших. Владельцы устройств переходили по ссылкам на электронные кошельки и вводили данные своих карт, после чего их средства оказывались у злоумышленников.

Как говорят эксперты, к атакам причастны украинские кибермошенники.

В США раскрыли возможное местонахождение Пригожина

Стало известно возможное местонахождение главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление председателя комитета американского Сената по разведке Марка Уорнера.

По его словам, он видел сообщения о том, что руководитель ЧВК уже находится в Белоруссии.

«Насколько я понимаю, Пригожин уже в Минске», – сказал парламентарий.