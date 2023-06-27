CNN сообщил об имеющейся записи разговора Трампа 2021 года по поводу секретных документов
Телеканал CNN сообщил о том, что получил аудиозапись встречи 2021 года в Бедминстере в штате Нью-Джерси, где бывший президент США Дональд Трамп обсуждает наличие у него секретных документов.
Согласно сообщению, запись, транслировавшаяся по каналу Андерсона Купера CNN 360, включает момент, когда Трамп, вероятно, поясняет, что он держит в руках документ о возможных военных действиях против Ирана.
"Это документы", - говорит Трамп на аудиозаписи, обсуждая планы нападения на Пентагон.
В двухминутной аудиозаписи Трамп и его помощники также шутят по поводу электронных писем Хиллари Клинтон после того, как бывший президент говорит, что документ является "секретной информацией".
"Знаете, Хиллари постоянно это распечатывала. Свои личные электронные письма", - сказал сотрудник Трампа.
"Нет, она отправила бы его Энтони Вайнеру", - ответил Трамп, имея в виду бывшего конгрессмена-демократа, что вызвало смех в помещении.
Заявления Трампа о аудиозаписи, в которых говорится, что "это конфиденциальные документы", которые он показывает другим в комнате, могут подорвать утверждения бывшего президента в недавнем интервью на телеканале Fox News.
"Никакого документа не было. Это было огромное количество статей и всего остального, говорящего об Иране и других вещах", - сказал Трамп в эфире.
"Рассекречивать было нечего. Это были газетные репортажи, журнальные репортажи и статьи", - добавил он.
Ранее в июне Трамп не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения, связанным с предполагаемым неправильным обращением с секретными документами, хранящимися в его резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флорида.
Аудиозапись взята из интервью, которое Трамп дал в июле 2021 года на своем курорте в Бедминстере людям, работающим над мемуарами Марка Медоуза, бывшего главы администрации Трампа. В обвинительном заключении спецпрокурора Смита утверждается, что присутствующим - писателю, издателю и двум сотрудникам Трампа, была показана секретная информация о плане нападения на Иран. Телеканал CNN не сообщил, как пленка оказалась в его распоряжении.