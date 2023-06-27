Телеканал CNN сообщил о том, что получил аудиозапись встречи 2021 года в Бедминстере в штате Нью-Джерси, где бывший президент США Дональд Трамп обсуждает наличие у него секретных документов.

Согласно сообщению, запись, транслировавшаяся по каналу Андерсона Купера CNN 360, включает момент, когда Трамп, вероятно, поясняет, что он держит в руках документ о возможных военных действиях против Ирана.

"Это документы", - говорит Трамп на аудиозаписи, обсуждая планы нападения на Пентагон.

В двухминутной аудиозаписи Трамп и его помощники также шутят по поводу электронных писем Хиллари Клинтон после того, как бывший президент говорит, что документ является "секретной информацией".

"Знаете, Хиллари постоянно это распечатывала. Свои личные электронные письма", - сказал сотрудник Трампа.

"Нет, она отправила бы его Энтони Вайнеру", - ответил Трамп, имея в виду бывшего конгрессмена-демократа, что вызвало смех в помещении.

Заявления Трампа о аудиозаписи, в которых говорится, что "это конфиденциальные документы", которые он показывает другим в комнате, могут подорвать утверждения бывшего президента в недавнем интервью на телеканале Fox News.

"Никакого документа не было. Это было огромное количество статей и всего остального, говорящего об Иране и других вещах", - сказал Трамп в эфире.

"Рассекречивать было нечего. Это были газетные репортажи, журнальные репортажи и статьи", - добавил он.

Ранее в июне Трамп не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения, связанным с предполагаемым неправильным обращением с секретными документами, хранящимися в его резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флорида.