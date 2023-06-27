В США после 20-летнего перерыва выявлены случаи заражения малярии

В американских штатах Техас и Флорида обнаружены три случая заражения малярией – опасным инфекционным заболеванием, пишет New York Post.

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Газета отмечает, что эти случаи заболевания малярией «заставили встревожиться чиновников». Отмечается, что один заболевший выявлен в Техасе и ещё двое заражённых – во Флориде.

При этом, как пишет издание, все заражённые не выезжали за пределы страны. И именно этот факт и вызывает обеспокоенность властей, поскольку комары с паразитами могут продолжать заражать людей.

В Соединённых Штатах последний раз случаи малярии фиксировались двадцать лет назад – в 2003 году во Флориде.